«Не модернизировались с 1990-х»: военэксперт о передаче Киеву МиГ-29 из ГДР Военный эксперт Литовкин: предложенные для Украины МиГ-29 из ГДР не модернизировали с 1990-х

Фото: U.S. Air Force

Истребители МиГ-29, которые могут передать Украине из запасов Германской Демократической Республики, отличаются тем, что они не проходили никакой модернизации с 1990-х годов, сообщил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. При этом остается открытым вопрос, на каких аэродромах собираются размещать эти самолеты, ведь у самой Украины, по словам аналитика, почти не осталось площадок.

На них не обновлялась радиоэлектронное оборудование и система управления самолетом, и это я еще не говорю о радиолокационной системе и прочем. Также неясно, насколько выработан ресурс этих МиГ, ведь самолеты достаточно старые. Причем и двигатели, и планеры, — сказал Литовкин.

Он отметил, что для размещения самолетов на Украине практически не осталось аэродромов. А те, что имеются, по его словам, просто не пригодны для предполетного обслуживания.

Ранее агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение реэкспорта на Украину самолетов МиГ-29, некогда стоявших на вооружении ГДР. Немецкая газета Spiegel писала, что правительство ФРГ одобрило поставку этих самолетов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Атлантическом совете сообщил, что Варшава планирует передать Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Польский президент Анджей Дуда 5 апреля сообщал, что страна поставит Киеву 14 таких самолетов, при этом оставит себе те, которые были модернизированы под стандарты НАТО.