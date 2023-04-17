«Избавляются от рухляди»: военный эксперт объяснил передачу Киеву МиГ-29 Военный эксперт Литовкин: передавая Киеву МиГ-29, ФРГ и Польша избавляются от рухляди

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Германия и Польша передают Украине очень старые истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов, таким образом избавляясь от рухляди, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, Украина рассчитывает на эти истребители, потому что в стране еще остались летчики, которые умеют управлять данными аппаратами. Однако военный эксперт отметил, что на Украине практически не осталось аэродромов, поэтому переданные МиГ-29, скорее всего, будут летать с территории Польши.

У нас есть Су-35, которые справляются со старыми МиГ, есть ракеты, которые стреляют дальше и раньше их обнаруживают. Так что в воздушном бою у них нет никаких шансов. Кроме того, есть зенитно-ракетные комплексы, которые точно не дадут им никаких шансов. Никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 дать не может. Скорее Германия и Польша отделываются [тем], что оказывают помощь Украине, выполняют свой интернациональный долг. С другой стороны, [они] избавляются от старой рухляди, — считает Литовкин.

Ранее агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение реэкспорта на Украину самолетов МиГ-29, некогда стоявших на вооружении ГДР. Немецкая газета Spiegel писала, что правительство ФРГ одобрило поставку этих самолетов.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. При этом он отметил, что информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена. В свою очередь министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что власти страны завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине. По его словам, Киев получил 13 самолетов.