Польша вышла второе место по объёмам поставок вооружений на Украину

Польша вышла на второе место после Соединённых Штатов по объемам вооружений, поставляемых на Украину, об этом сообщил в эфире радиостанции RMF руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик. Ранее польские власти заявили, страна поставила на Украину вооружений на сумму 7 млрд злотых ($1,6 млрд).

Нужно ясно сказать, что Польша является государством, которое направляет на Украину больше всего вооружения сразу после США. Польша уже поставила на Украину вооружений на 7 млрд злотых ($1,6 млрд). Это цена нашей военной поддержки Украины. В определенных категориях вооружений мы являемся абсолютным лидером, — сказал Дворчик.

Ранее президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии совершили визит в Киев, чтобы в том числе обсудить поставки вооружений Украине. Как заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, на востоке Украины в ближайшее время состоится крупное танковое сражение, именно поэтому стране следует предоставить оружие.

Дипломат отметил, что Украине нужно не только вооружение, но и «союзническая поддержка в области сотрудничества разведок». Яблоньский также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что в документах Североатлантического альянса есть чёткие правила о принятии новых членов. По его мнению, в НАТО есть место Украине.