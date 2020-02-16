Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского союза. Телеканал Sky News со ссылкой на источники пересказал содержание документа, обсуждение которого стартует в марте.
Руководство ЕС требует, чтобы британцы продолжили подчиняться европейским правилам субсидирования и налогообложения, а также позволили следить за их соблюдением. Британия не согласится на предложенные условия, учитывая, что от подписавших аналогичные соглашения Канады, Южной Кореи и Японии этого не требовали.
Борис Джонсон и другие консервативные политики, ответственные за отделение страны, неоднократно отмечали, что страна откажется строго выполнять предписания Евросоюза.
Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлён, Великобритания и ЕС начнут торговать по правилам ВТО, что вернёт многочисленные таможенные тарифы, — пишет ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, Великобритания 31 января покинула Европейский союз, одной из стран-основательниц которого являлась.