https://static.news.ru/photo/44a3deca-50fa-11ea-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского союза. Телеканал Sky News со ссылкой на источники пересказал содержание документа, обсуждение которого стартует в марте.

Руководство ЕС требует, чтобы британцы продолжили подчиняться европейским правилам субсидирования и налогообложения, а также позволили следить за их соблюдением. Британия не согласится на предложенные условия, учитывая, что от подписавших аналогичные соглашения Канады, Южной Кореи и Японии этого не требовали.

Борис Джонсон и другие консервативные политики, ответственные за отделение страны, неоднократно отмечали, что страна откажется строго выполнять предписания Евросоюза.

Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлён, Великобритания и ЕС начнут торговать по правилам ВТО, что вернёт многочисленные таможенные тарифы, — пишет ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, Великобритания 31 января покинула Европейский союз, одной из стран-основательниц которого являлась.