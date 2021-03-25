Американист объяснил разочарование ФРГ в Джо Байдене

https://static.news.ru/photo/593ab3dc-8d89-11eb-997d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press

Руководство ФРГ ждало от Соединённых Штатов Америки смены курса и отказа лидера США Джо Байдена от агрессивной риторики в адрес газопровода «Северный поток — 2», однако получило обратное, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Берлин разочаровался в победе политика на выборах американского президента.

Германия надеялась, что демократ откроет новые перспективы для взаимодействия с Белым домом. Его предшественник — Дональд Трамп — называл СП-2 угрозой нацбезопасности и НАТО, и США, и Европы. С приходом Байдена в ФРГ рассчитывали на возрождение более мягкой политики, как это было при Бараке Обаме.

В надежде на перемены канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила американца ещё до официального объявления результатов голосования, верила, что новая администрация Белого дома улучшит связи с ФРГ, особенно учитывая выход Великобритании из ЕС, пишет «Экономика сегодня». Вместо этого США ввели санкции против многих компаний, участвующих в строительстве СП-2. Часть предприятий покинули проект, замедлив его реализацию.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность магистрали составит 55 млрд кубометров газа в год. Против активно выступают США, намеревавшиеся продавать в ЕС собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд государств Европы.

Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении. Ранее NEWS.ru писал, что Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов Евросоюза. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ.