«Мы ему сообщили»: Сикорский выдвинул Зеленскому одно требование Сикорский: Зеленский должен продолжать борьбу с коррупцией на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обязан продолжать борьбу с коррупцией в стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X. По его словам, худшее, что может сделать украинский лидер, — это отказаться от антикоррупционной деятельности.

Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, — это отказаться от борьбы с коррупцией, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине нет никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона Зеленского, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Акции протеста в Киеве и Днепропетровске ранее вновь собрали людей, выступающих против ограничений в правовой деятельности НАБУ и САП. В Днепропетровске протестующие подняли вопросы, касающиеся не только закона, но и ситуации в армии.

Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский не сможет сгладить последствия резонансного закона, ограничивающего полномочия НАБУ. Эксперт раскритиковал попытки украинского лидера успокоить общественность.