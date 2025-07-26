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26 июля 2025 в 12:25

«Мы ему сообщили»: Сикорский выдвинул Зеленскому одно требование

Сикорский: Зеленский должен продолжать борьбу с коррупцией на Украине

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обязан продолжать борьбу с коррупцией в стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X. По его словам, худшее, что может сделать украинский лидер, — это отказаться от антикоррупционной деятельности.

Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, — это отказаться от борьбы с коррупцией, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине нет никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона Зеленского, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Акции протеста в Киеве и Днепропетровске ранее вновь собрали людей, выступающих против ограничений в правовой деятельности НАБУ и САП. В Днепропетровске протестующие подняли вопросы, касающиеся не только закона, но и ситуации в армии.

Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский не сможет сгладить последствия резонансного закона, ограничивающего полномочия НАБУ. Эксперт раскритиковал попытки украинского лидера успокоить общественность.

Украина
Владимир Зеленский
Польша
Радослав Сикорский
коррупция
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