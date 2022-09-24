МИД Венгрии расстроило нежелание представителей ЕС общаться с Лавровым Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что представители ЕС не захотели общаться с Лавровым на полях ГА ООН

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление по поводу того, что его коллеги из ЕС не захотели общаться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости. Он считает, что Европа должна использовать любой шанс для диалога с Россией.

Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что если бы с Сергеем Лавровым разговаривали больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или по крайней мере определенно не уменьшило бы шансов на это, — цитирует агентство венгерского министра.

Он заявил, что в существующих условиях ЕС необходимо пользоваться любой возможностью для диалога с Москвой. По его словам, напряженность нарастает и если Запад и Россия не будут говорить друг с другом, то ситуация может стать еще хуже. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул, что этого следует избегать.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз посмеялась над заявлениями Запада об изоляции РФ. В подтверждение своих слов она опубликовала кадры теплого общения Лаврова и его коллеги из ОАЭ шейха Абдаллы бен Заид Аль Нахайяна на полях ГА ООН.

До этого министры иностранных дел двух стран встречались в Москве в июле. Тогда Лавров рассказал о желании Будапешта приобрести дополнительные объемы газа у Москвы и пообещал в кратчайшие сроки передать просьбу уполномоченным структурам.