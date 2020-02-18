https://static.news.ru/photo/b9a01adc-52a7-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Швыдкой Фото: АГН Москва/Global Look Press

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о том, что позиция польского правительства по вопросам Второй мировой войны, вызывает у него только недоумение. Он сообщил, что власти Польши бестактны и должны помнить о чувстве благодарности.

Вообще есть такое понятие, как чувство благодарности <...> Польшу освобождала советская армия, и освобождала она её вместе с Армией Людовой. Когда сегодня в Польше говорят о том, что одна оккупация сменила другую, у меня ничего кроме чувства недоумения не возникает, — привели слова Михаила Швыдкого в ТАСС.

Он отметил, что Польша, после освобождения советской армией, стала государством-членом ООН, несмотря на то что страна входила в Варшавский договор, она была самостоятельной.

Поэтому говорить о том, что СССР оккупировал Польшу, как и нацистская Германия, — это по крайней мере ошибочно, а, если говорить по существу, бестактно, — процитировали Михаила Швыдкого в ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что позицию правительства Польши не стоит путать с мнением всего народа страны.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что требовать репарации от России глупо со стороны польских властей. Он подчеркнул, что страны должны прекратить взаимные упрёки и наладить диалог.