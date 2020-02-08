https://static.news.ru/photo/2c6dd800-4b56-11ea-a75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scaramuzza Davide/Tips Images/Global Look Press

Жители Швейцарии проголосовали на референдуме против инициативы о доступном жилье. Такое мнение насчёт законопроекта высказали 57% голосовавших.

Тем не менее, «за» высказались жители четырех кантонов — Женевы, Во, Невшателя и Юры, а также полукантона Базель-город. В частности, в Женеве, где кризис жилья является особенно ярко выраженным, инициативу поддержали более 60% избирателей, — цитирует ТАСС один из телеканалов Швейцарии.

Реформа предусматривала повышение доступности квартир для людей с небольшими доходами. Также согласно документу, 10% новых квартир на территории страны переходили в собственность государству.

Сегодня мы проиграли, но мы продолжим бороться за интересы людей, — прокомментировала итоги референдума депутат от партии «зелёных» Регула Ритц.

Помимо этого, на всеобщее голосование в Швейцарии был вынесен вопрос о запрете сексуальной дискриминации. Его поддержали около 63% жителей страны. Это означает, что со дня вступления документа в силу в Швейцарии начнёт действовать уголовная ответственность за гомофобию.

Ранее NEWS.ru передавал, что исследователи провели анализ покупательной способности граждан европейских стран и нашли значительные различия между некоторыми государствами. Швейцария попала в тройку лидеров по возможностям.