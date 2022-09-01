Штаб террористической организации нашли в центре Херсона МВД Херсонской области сообщило о ликвидации штаба украинской террористической организации в Херсоне

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Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации «Национальный корпус», являющейся гражданским крылом полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Херсонской области. Российские силовики считают, что члены этой организации могут быть причастны с диверсионно-разведывательной деятельности.

Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики <...> террористической организации «Национальный корпус» (гражданское крыло полка «Азов»). В ходе осмотра изъято: одежда с символикой «Национального корпуса», большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о покушении на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Его машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве, мощность которого составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Чиновник получил легкие ранения, не опасные для жизни. В военно-гражданской администрации региона предположили, что покушение совершила местная «диверсионная законсервированная группа».

Ранее в Херсонской области был застрелен заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Отмечается, что нападение на чиновника было совершено в его доме. В тот момент вместе с Ковалевым была его 38-летняя сожительница. Она получила ножевое ранение в шею.