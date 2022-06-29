Шотландская пленница: зачем Эдинбург снова решил отделиться от Лондона Глава Шотландии назначила референдум о независимости на 19 октября 2023 года. Что это — троллинг Джонсона, блеф или игра ва-банк

Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У премьера Британии Бориса Джонсона новая головная боль: лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен опять подняла вопрос об отделении региона. Госпожа Стерджен, возглавляющая правительство Шотландии, назначила на 19 октября 2023 года референдум о независимости северной части Соединенного Королевства. Затея уже провалилась в 2014-м, когда в Шотландии прошло «историческое голосование» по этому вопросу. Тогда большинство жителей (55%) не захотели обособляться. С тех пор Лондон не дает Эдинбургу зеленый свет на повторные эксперименты. Но первый министр Шотландии решила пойти обходным путем.

Стерджен объявила, что в британский Верховный суд направлен официальный запрос о том, имеют ли право шотландские власти провести референдум без формального одобрения из Лондона. Прошение передано через лорда-адвоката — главного советника Короны в Шотландии по правовым запросам. В ближайшее время суд должен объявить дату слушаний.

Речь идет о применении параграфа 30 Закона о Шотландии 1998 года, который в исключительных случаях позволяет на время передать полномочия из Вестминстерского дворца в Холирудский (королевскую резиденцию в Эдинбурге, символ автономного центра принятия решений). Руководство Шотландской национальной партии — третьей политической силы в парламенте Британии и первой в самой Шотландии — настаивает: референдум должен быть «безупречным с точки зрения права». Мол, поэтому шотландцы отдают себя в руки высшей судебной инстанции.

Мы вынесем на референдум тот же вопрос, что и в 2014 году: «Должна ли Шотландия быть независимым государством?» Я уж точно не собираюсь допустить, чтобы шотландская демократия оставалась пленницей Бориса Джонсона или любого другого премьера [Британии], — патетически объявила Стерджен.

Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никола Стерджен и Елизавета II

Со своей стороны Джонсон пообещал «очень внимательно» рассмотреть просьбу Эдинбурга, но при этом дал понять, что позиция кабмина не изменилась. По его словам, в нынешней ситуации «всем лучше сообща сосредоточиться на экономическом развитии страны».

Сейчас не лучшее время для референдума, — отметили на Даунинг-стрит.

Планы Николы Стерджен критикуют и в самой Шотландии. Оппоненты припоминают, что в своих предвыборных речах она называла своим приоритетом восстановление Шотландии после ковида, теперь ее вдруг потянуло на геополитику.

Мы видели Николу-воительницу с пандемией, обещавшую провести сограждан через трудные времена. Ей на смену пришла Никола-разделительница. Она хочет разобщить нашу страну и вытащить из-под сукна идею референдума, которого две трети шотландцев попросту не хотят, — намекнул на популизм ШНП лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар.

Действительно, майские опросы показали, что 55% шотландцев выступают против отделения от Британии, 45% — за. Ровно с тем же результатом завершился референдум 2014 года (кстати, его тогда преподносили как «уникальное событие, которое больше не повторится при жизни нынешнего поколения шотландцев»). Как подмечает Bloomberg, на самом деле новый плебисцит невыгоден Шотландской национальной партии. Очевидно, что он провалится. А это перечеркивает весь смысл существования ШНП. Но тогда зачем Никола Стерджен все это затевает?

Стерджен демонстрирует свою фирменную тактику. Она вовсе не хочет реальной битвы за независимость, ей важно создать видимость борьбы за приготовление к ней. Правовая и политическая шумиха — это капитал Шотландской народной партии. Ей выгодно отвлечь народ от реальных проблем. И заодно лишний раз показать, как сильно шотландцы не любят власть в Лондоне, — пишет Bloomberg. — К тому же Стерджен явно троллит Бориса Джонсона, который находится в процессе разрыва соглашения с ЕС в отношении Северной Ирландии.

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон

Эксперты напоминают, что на Англию приходится 60% всего шотландского экспорта. Недаром производители шотландского виски уже забеспокоились, передают европейские СМИ. С англичанами у шотландцев самая протяженная сухопутная граница. Обособляться им невыгодно экономически. Дэвид Филлипс из Института финансовых исследований отмечает: с 2015 по 2020 год неявный дефицит бюджета Шотландии составил 9,2%, в то время как в среднем по стране — 3,1%. Нынешний рост доходов от продажи нефти и введенный правительством налог на энергетические компании играют на руку Николе Стерджен. Но лишь временно.

К тому же непонятно, что станет с членством Шотландии в ЕС в случае обретения независимости. В Брюсселе и Эдинбурге смотрят на вопрос по-разному. В то время как Шотландская народная партия продвигает идею автоматического восстановления в Евросоюзе, по ту сторону Ла-Манша утверждают обратное — мол, суверенной Шотландии пришлось бы заново проходить все процедуры. Процесс грозил бы растянуться на годы, тем более что перед дверями ЕС уже выстроилась очередь из семи государств, включая новых кандидатов в лице Украины и Грузии.

Специалист по европейской политике, автор Telegram-канала «Все могут короли» Ариадна Рокоссовская напомнила NEWS.ru, что 1 января 2021 года (когда истек переходный период в рамках брекзита и перестало действовать соглашение между ЕС и Британией) Стерджен оставила в соцсетях многообещающую запись: «Шотландия скоро вернется, Европа. Оставь свет включенным».

Все эти разговоры о референдуме — исключительно политические амбиции Стерджен и Шотландской народной партии. Если проследить результаты опросов британского центра YouGov, то обнаружится единственный зазор, когда сторонников независимости в Шотландии было больше, чем противников. Это период примерно с января 2020-го, когда формально прекратилось членство Британии в ЕС, до конца того же года. Тот краткий зазор возник из-за страха шотландцев по поводу своего будущего. Поначалу никто не знал, что будет с ними после того, как Великобритания окончательно отсоединится от Евросоюза. Все-таки против брекзита голосовали 62% шотландцев. Когда же они увидели, что он никак не отразился на их уровне жизни, не изолировал их от Европы, идея отделения от Британии снова померкла, — отметила Ариадна Рокоссовская в беседе с NEWS.ru.

Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам эксперта, Стерджен, очевидно, рассчитывала на некие катаклизмы, но их не случилось. При этом лидера ШНП по-прежнему греет мысль о том, что она могла бы стать премьером независимой Шотландии. Примечательно, что громкие заявления о референдуме она сделала ровно в тот день, когда в Эдинбурге находилась Елизавета II. По обычаю королева посетила свой замок Холируд в рамках Шотландской недели. В саду Холирудского дворца прошла одна из ежегодных «садовых вечеринок», куда приглашают простых британцев, которые чем-то отличились. Три такие вечеринки по традиции проводятся в Англии, во дворе Букингемского дворца, и одна в Шотландии. Это о многом говорит, считает Ариадна Рокоссовская.

Author: Ариадна Рокоссовская [ журналист, писатель, специалист по ЕС и Великобритании ] Елизавета II прибыла в Эдинбург в сопровождении сына — принца Эдварда и его супруги Софи Уэссекской. Там прошла символическая церемония, приуроченная к историческому юбилею — 200-летию визита короля Георга IV в столицу Шотландии. В 1822 году царствующий монарх впервые c 1650 года посетил Эдинбург. Кстати, организовал ту поездку не кто-нибудь, а сэр Вальтер Скотт. В память о тех событиях Елизавете II вручили ключи от Эдинбурга. Она также присутствовала на параде акта лояльности, который провели шотландские вооруженные силы. Стерджен не нашла «лучшего» момента, чтобы объявить о референдуме. Это был своего рода «подарочек» королеве. Но мы видим, что до сих пор нет предпосылок, которые могли бы разорвать многовековые узы шотландцев с британской короной. И в конечном счете ключи от Эдинбурга принадлежат Елизавете II, а не Николе Стерджен.

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