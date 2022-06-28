«Пришло время»: в Шотландии анонсировали референдум о независимости Reuters: в Шотландии анонсировали референдум о независимости в 2023 году

Фото: Russell Cheyne/AP/ТАСС

Никола Стерджен

Шотландия намерена добиваться проведения референдума о независимости в октябре 2023 года, заявила первый министр страны Никола Стерджен, выступая перед парламентом страны. По ее словам, этот вопрос будет передан в Верховный суд Великобритании, передает Reuters.

Шотландский парламент опубликует законопроект о референдуме о независимости с запланированной датой голосования по отделению, которое состоится 19 октября 2023 года, — говорится в сообщении.

Стерджен указала на то, что намерена обратиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за разрешением на проведение консультативного референдума. Она подчеркнула важность того, чтобы плебисцит был законным.

В 2014 году избиратели в Шотландии, население которой составляло около 5,5 миллионов человек, отвергли идею независимости. Тем не менее полуавтономное правительство Шотландии считает, что выход Великобритании из ЕС, против которого выступал Эдинбург, означает, что вопрос необходимо пересмотреть.

Джонсон и правящая консервативная партия ранее подчеркивали, что выступают решительно против референдума. Они объяснили свою позицию тем, что в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости.

В мае на фоне решимости Швеции и Финляндии вступить в НАТО лидер Шотландии объявила, что в случае обретения независимости Эдинбург будет добиваться членства в Альянсе. Стерджен предполагала, что членство в Блоке перейдет стране «по наследству» от покинувшей его Британии.