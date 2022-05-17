Баллада об Альянсе: зачем Шотландия хочет в НАТО NEWS.ru выяснял, каковы шансы Эдинбурга присоединиться к западному военно-политическому блоку в случае отделения от Британии

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото shutterstock.com

На фоне решимости Швеции и Финляндии вступить в НАТО неожиданно напомнила о себе и Шотландия. Лидер правящей Шотландской национальной партии и первый министр (глава правительства) региона Никола Стерджен объявила, что в случае обретения независимости Эдинбург будет добиваться членства в Альянсе. NEWS.ru разбирался, что стоит за этими заявлениями и придется ли шотландцам выходить из НАТО, чтобы снова туда войти.

Заблудились в референдумах

О том, что Шотландия в независимом качестве непременно добьется участия в Альянсе, госпожа Стерджен заявила в Вашингтоне во время выступления в Брукингском институте. Именно этот влиятельный мозговой центр после Второй мировой войны участвовал в разработке программы восстановления Европы и плана Маршалла. По словам политика, членство в НАТО и ЕС станет для шотландцев «краеугольным камнем политики безопасности».

Никола Стерджен Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эта песня не нова: еще в 2012 году Шотландская национальная партия, выступающая за отделение от Британии, официально провозгласила членство в НАТО приоритетом будущего суверенного государства. Напомним, референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года — это было еще до Brexit. Тогда большинство ее жителей (55,3%) высказались за то, чтобы остаться в составе Британии. Но когда уже сама Британия вышла из ЕС, чего шотландцы вовсе не хотели, их настроения относительно метрополии поменялись. Только вот организовать повторный референдум Шотландской народной партии никак не удается. Об этом в беседе с NEWS.ru напомнила Ариадна Рокоссовская.

Тогда, в 2014-м, власти Шотландии уверяли, что это будет последний референдум о независимости — по крайней мере, на многие поколения шотландцев вперед. Теперь Стерджен пытается протащить новый референдум, ссылаясь на опросы общественного мнения, но Лондон не дает на это зеленый свет. Премьер Британии Борис Джонсон настаивает, что нового плебисцита в Шотландии не будет. Так что провести его легально шотландцы не могут. А если они проведут его нелегально и действительно отделятся, то Шотландия станет самопровозглашенной республикой, которую ЕС не признает. А уж о вступлении в НАТО говорить и вовсе не приходится. Тем более что Североатлантический альянс не принимает в свои ряды страны с неразрешенными территориальными конфликтами. А Шотландия сама выступает источником такого спора. Ариадна Рокоссовская журналист, писатель, специалист по ЕС и Великобритании

В Эдинбурге и Брюсселе по-разному смотрят на процедуру. Еще прежний генсек НАТО Андерс фог Расмуссен настаивал: если Шотландия отделится от Британии, ей придется заново подавать заявку на членство в Альянсе и проходить процедуру вступления по полной программе. В Шотландской национальной партии, которая находится у власти уже 15 лет, убеждены, что членство в НАТО должно перейти к Эдинбургу «по наследству» от Соединенного королевства.

«Трайдент» преткновения

Программа по принятию новых членов НАТО 1999 года предусматривает, что страна-кандидат должна обладать «способностью вносить военный вклад в коллективную оборону и в новые миссии Североатлантического альянса с их готовностью последовательно совершенствовать свой военный потенциал».

Новая независимая Шотландия, вероятно, столкнется с трудностями в начале формирования национальной армии из-за конституционных проблем, связанных с отделением шотландских вооруженных сил от остальной части Великобритании. Также потребуется длительный период на создание собственных военных баз, — отмечает Эйдан Симардоне, аналитик Ассоциации НАТО Канады. — Автоматическое членство Шотландии может создать прецедент, угрожающий подорвать трансатлантическую коллективную безопасность. Ведь многочисленные страны — члены Альянса имеют потенциально сепаратистские регионы: Квебек в Канаде, Каталония в Испания. То, как НАТО поступит с Шотландией, может стать примером и для других.

Шотландская армия shutterstock.com

Парадокс в том, что Шотландская национальная партия, несмотря на пронатовский курс, выступает за полный вывод ядерного оружия из региона. В этом она полностью совпадает с шотландскими «Зелеными» — своими партнерами по нынешней коалиции. И в этом же кроется главная загвоздка, трудноразрешимая для Лондона. Допустим, Шотландия отделяется — но что тогда будет с ядерным арсеналом Великобритании, дислоцированным на военно-морской базе Клайд (включает несколько объектов)? Она наиболее известна как место базирования британских сил ядерного сдерживания Трайдент.

Шотландская народная партия взяла на себя обязательство сделать независимую Шотландию безъядерной. Но поскольку в Британии нет других военных баз, способных содержать ядерное оружие, возникает вопрос, куда оно может быть перемещено, — отмечает natoassociation.ca.

Как сообщала в прошлом году The Financial Times со ссылкой на свои источники, на Даунинг-стрит рассматривают несколько чрезвычайных сценариев. Первый: долгосрочная аренда баз в Шотландии, которые могли бы получить статус британских заморских территорий. Но переговорный процесс между Лондоном и Эдинбургом может занять слишком много времени. Второй: ядерные подлодки все же переводятся на британскую базу Девенпорт близ Плимута. По оценкам Королевского объединенного института оборонных исследований, такой маневр обошелся бы казне в три-четыре миллиарда фунтов. Согласно третьему сценарию (как ни странно, он считается менее затратным) те же подлодки отправляются в ядерную Францию или даже в США.

Наконец, четвертый, о котором по обе стороны Атлантики говорят с содроганием: под давлением антиядерной общественности Шотландия в одностороннем порядке принимает решение о демонтаже арсеналов. Но это кардинально изменило бы стратегический расклад сил в регионе.

Поскольку одна треть ядерного оружия находится в Европе, демонтаж ядерного арсенала Великобритании подорвет потенциал ядерного сдерживания НАТО, — признает Симардоне. — Чтобы убрать ядерный арсенал, Шотландия должна либо демонтировать его, либо договориться с Великобританией о его перемещении. Более вероятно, что Шотландия выберет вторую стратегию. Если она станет членом НАТО, Альянс мог бы помочь с перемещением британского ядерного арсенала через соглашение о совместном использовании ядерного оружия. Его могли разместить такие страны, как Бельгия, Германия или Италия. Если же Шотландия все же вознамерится демонтировать ядерный арсенал, Британия заблокирует ее вступление в НАТО.

Старый город Эдинбург и Эдинбургский замок в Шотландии shutterstock.com

Впрочем, покидать Шотландию британцам не резон, считают аналитики.

Уникальное географическое положение в Северном море делает Шотландию критически важной для мониторинга российской военно-морской активности и сбора разведданных, — заключают в канадской Ассоциации НАТО.

А значит, шотландцы вряд ли смогут уйти из НАТО, чтобы снова заходить туда с заднего двора.