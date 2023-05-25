Шольц пообещал и впредь давить на Россию санкциями Шольц пообещал усиливать санкции против Москвы и следить, чтобы они не обходились

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Олаф Шольц

Страны Запада продолжат оказывать санкционное давление на Россию и в частности будут следить за тем, чтобы Москва не смогла их обходить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Он подчеркнул, что Германия и союзники продолжат поддерживать Украину финансово, политически и гуманитарно, передает РИА Новости.

Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно. <...> Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились, — сказал федеральный канцлер.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что вероятность наступления рецессии в Германии достаточно велика. Эксперт подчеркнул, что ФРГ потеряет максимум 1-2% ВВП, однако в масштабах всей экономики это много. Он убежден, что Германия столкнется с серьезными экономическими проблемами, если одна из стран решит выйти из Еврозоны.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Германия скоро может надолго утратить свое политическое и экономическое лидерство в Европе. По его словам, это произойдет «на радость другим еврограндам» в лице Франции и Великобритании, что будет означать полный крах «политических имбецилов», которые говорили, что ФРГ легко проживет без России.