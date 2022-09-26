NYT: Шольц вышел из себя из-за слов Кулебы об отсутствии поставок танков

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц «вышел из себя» после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, упрекнувшего Берлин в нежелании поставлять танки Киеву, пишет The New York Times. Глава ФРГ заявил, что как лидер страны он должен принимать «правильные решения и быть очень сильным», а не «делать то, о чем просят».

Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю, — сказал Шольц.

Он также назвал несерьезным вопрос о том, почему Германия не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет.

25 сентября Шольц заявил, что Германия не хочет поставлять Киеву танки западного образца, поскольку это может многократно усилить конфликт.

Ранее военкор Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу, сообщил, что Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Коц отметил, что данные меры были предложены Госдепом США и в Вашингтоне подталкивают Шольца осуществить поставки Киеву.