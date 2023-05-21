Шольц объяснил, почему Германия не станет поставлять F-16 на Украину Шольц: Германия не станет поставлять истребители F-16 на Украину, потому что их нет

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Участие Германии в поставках на Украину военных истребителей F-16 сейчас даже не обсуждается, заявил на полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что страна не обладает такой авиацией, а потому отдавать ей попросту нечего, передает телеканал NTV.

Участие Германии в возможной поставке боевых самолетов Украине не обсуждается. Всем известно, что у нас нет таких самолетов, — сказал Шольц.

При этом он отметил, что власти Германии отправляют на Украину танки, боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другую технику, которая сейчас нужна ВСУ в первую очередь. По словам канцлера ФРГ, большинство образцов техники будет использовано во время украинского контрнаступления, которое запланировано на начало лета.

Шольц в ходе саммита также отметил, что подготовка пилотов Вооруженный сил Украины (ВСУ) к применению F-16 и других истребителей в бою станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

До этого телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что намерение западных стран поставить Украине истребители F-16 демонстрирует их дальнейшее движение по пути эскалации. Он подчеркнул, что российская сторона учтет это в своих планах.