Шольц не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Москва на данный момент не планирует менять свою позицию по Украине. В интервью новостному порталу T-one он отметил, что понял это в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Позиция Москвы не поменялась. Россия не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале спецоперации на Украине, — сказал Шольц.

Канцлер также сообщил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО укрепит обороноспособность Альянса. По словам Шольца, НАТО в последнее время дополнительно увеличила численность своих войск на восточных границах.

13 мая президент России Владимир Путин и канцлер Германии провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили гуманитарные проблемы в регионе, в частности эвакуацию гражданских лиц с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста.

Накануне Шольц также провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы двух государств обсуждали переговорный процесс между Киевом и Москвой.