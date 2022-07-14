Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили в драке с командирами

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Более 200 членов 226-го националистического формирования «Кракен» отказались выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска и заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Это привело к драке и перестрелке с человеческими жертвами, в результате которой погибли шесть военнослужащих.

В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские солдаты массово отказываются восполнять потери страны из-за низкого морально-психологического состояния. По его словам, около 800 украинских военных отказались участвовать в боевых действиях, обвинив офицеров в некомпетентности и коррупции. Еще около 100 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады отказались слушать командование, после чего их отстранили от службы и вывезли в Кременчуг для расследования. Кроме того, 30-я механизированная бригада ВСУ лишилась значительной части командного состава, а в большинстве подразделений бригады не осталось ни одного офицера, которые используют любые предлоги для симуляции заболеваний.