Правоохранительные органы изъяли сервер с видеоархивом сгоревшего отеля «Токио стар» в Одесской области Украины. Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в регионе Олег Бех.
Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъята вся имеющаяся документация и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию, — сообщил Бех на своей странице в
Как писал News.ru, ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС в связи с пожаром в гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли девять человек. Власти региона объявили траур.
Украинская полиция рассматривает несколько версий возгорания, в том числе поджог с целью сокрытия преступления.