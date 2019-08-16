https://static.news.ru/photo/726cb422-c12f-11e9-9379-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/drogobychyna

Правоохранительные органы изъяли сервер с видеоархивом сгоревшего отеля «Токио стар» в Одесской области Украины. Об этом сообщил руководитель главного управления Нацполиции в регионе Олег Бех.

Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъята вся имеющаяся документация и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию, — сообщил Бех на своей странице в Facebook .

Как писал News.ru, ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС в связи с пожаром в гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли девять человек. Власти региона объявили траур.

Украинская полиция рассматривает несколько версий возгорания, в том числе поджог с целью сокрытия преступления.