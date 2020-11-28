https://static.news.ru/photo/07f8a1aa-3280-11eb-ad04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сербия не станет высылать посла Черногории в качестве симметричного ответа на объявление персоной нон града сербского посла в Подгорице. Об этом рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич по итогам консультаций с президентом страны Александром Вучичем.

Он (Вучич — прим. NEWS.ru) понимает и поддерживает это решение, оно соответствует дипломатическим протоколам, Венской конвенции, мы ответили симметрично. Однако президент нам сказал, что конвенции важны, но жизнь и наша дружба с Черногорией важнее. Сербия отзовёт решение о высылке посла Черногории, — цитирует ТАСС Брнабич.

Она добавила, что в консультациях с президентом принимал участие также глава МИД Сербии Никола Селакович.

Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило посла Сербии в Подгорице персоной нон грата. В МИД мотивировали решение «вмешательством во внутренние дела страны, поведением и заявлениями, не совместимыми с принятыми стандартами ведения дипломатической работы».

Черногорские власти напомнили, что Божович назвал «нелегитимный» подгорицкий парламент 1918 года «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа. Таким образом, по мнению черногорской стороны, сербский посол «унизил» парламент страны, принявший в 2018 году резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, которое отменяло суверенитет Черногории и по которому её территории отходили к Королевству Сербия.

Как сообщал NEWS.ru, в сербском МИД изначально приняли решение о зеркальных мерах в отношении Подгорицы. В этот же день персоной нон грата в Белграде был объявлен посол Черногории Тарзан Милошевич.