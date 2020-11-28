Сербия объявила посла Черногории персоной нон грата

https://static.news.ru/photo/5fc8a240-31b3-11eb-a928-fa163e074e61_660.jpg Владимир Божович Фото: podgorica.mfa.gov.rs

МИД Сербии объявил персоной нон грата посла Черногории в Белграде в ответ на аналогичные меры в отношении сербского дипломата в Подгорице. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

В связи с провозглашением посла Республики Сербия в Черногории Владимира Божовича персоной нон грата, Министерство иностранных дел Сербии поступило взаимным образом, — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Черногории ранее объявило посла Сербии в Подгорице персоной нон грата. В МИД мотивировали решение «вмешательством во внутренние дела Черногории, поведением и заявлениями, не совместимыми с принятыми стандартами ведения дипломатической работы».

В Подгорице напомнили, что Божович назвал «нелегитимный» Подгорицкий парламент 1918 года «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа. Таким образом, по мнению черногорской стороны, сербский посол «унизил» парламент страны, принявший в 2018 году резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, который отменял суверенитет Черногории, и по которому её территории отходили к Королевству Сербия.

Как сообщал NEWS.ru, в начале сентября МИД Сербии вызвал посла России после шутки официального представителя российского ведомства Марии Захаровой в адрес сербского президента Александра Вучича. Поводом стала фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Вучич заявил, что ироничный пост представителя российского МИД является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Сама Захарова позднее извинилась и пояснила, что её публикация была неверно истолкована.