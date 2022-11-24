Сербия и Косово достигли договоренности по проблеме автомобильных номеров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сербия и Косово достигли договоренности по вопросу перерегистрации автомобильных номеров и предотвращению эскалации. Об этом в Twitter заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, отметив, что в ближайшие дни пригласит обе стороны для обсуждения дальнейших действий.

Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. Я приглашу стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов, — написал Боррель.

Косово с 22 ноября планировало штрафовать на $150 водителей, которые не сменили сербские номерные знаки на авто на местные. Решение было принято еще в прошлом году, но его воплощение удавалось остановить. Однако, власти Косов заняли непримиримую позицию и с 21 апреля следующего года собирались конфисковать автомобили с сербскими номерами.

Позднее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил введение штрафов на 48 часов по просьбе США.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич выразил мнение, что конфликт между Сербией и Косово может разгореться с новой силой только из-за политики Великобритании и США. Недавние переговоры между сторонами закончились безрезультатно, так как Запад хочет дестабилизации ситуации в регионе, считает эксперт.