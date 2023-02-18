Сейсмологи предрекли землетрясение в Стамбуле с ужасными последствиями Hürriyet: сейсмологи ожидают землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

В Стамбуле в любой момент может произойти землетрясение разрушительной силы, которое затмит собой катастрофу на юго-востоке Турции, пишет газета Hürriyet. По словам экспертов турецкая столица находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит.

На расстоянии 15–20 километров от города под Мраморным морем находится Анатолийский разлом, что объясняет опасность возможного катаклизма.

Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения. Землетрясение силой более 7 ожидает всех нас в Стамбуле в любой момент, — заявили эксперты.

Авторы публикации отмечают, что в столице Турции расположено более миллиона зданий и 4,5 миллиона квартир, в среднем в них проживают 3,3 человека.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.