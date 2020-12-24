Сделка на безрыбье: Великобритания чудом достигла соглашения по Brexit

Торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом согласовано, сообщили участники переговоров. Это значит, что жёсткий Brexit, чреватый катастрофой для британской экономики, отменяется. До последних дней в возможность заключения сделки мало кто верил, ведь раунд за раундом переговоров оканчивался безрезультатно. Впрочем, британский премьер-министр Борис Джонсон пока не сможет вздохнуть с облегчением. Ему предстоит «продать» компромиссный вариант соглашения британцам и провести 2000-страничный документ через парламент до 1 января.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывала своего облегчения, когда вечером 24 декабря анонсировала долгожданное достижение компромисса.

За эту сделку стоило бороться, — заявила она. — Теперь у нас есть честное и сбалансированное соглашение с Соединённым Королевством. Оно защитит интересы Евросоюза, обеспечит честную конкуренцию и предсказуемость для наших рыболовецких сообществ.

На Даунинг-стрит тоже преподнесли это событие как победу. Согласно утёкшему в Сеть правительственному документу , Борис Джонсон собирается настаивать, что добился победы в 28 (43%) ключевых вопросах, в то время как Брюссель отстоял свою позицию только в 11 случаях (17%). Компромиссными же можно считать 40% решений. По словам Джонсона, Brexit без торгового соглашения ударил бы по обеим сторонам, но по Британии — сильнее, поэтому компромиссы были необходимы.

Сделка — отличная новость для семей и компаний во всех частях Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанное на нулевых тарифах и нулевых квотах, которое когда-либо было достигнуто с ЕС, — сказано в сообщении Даунинг-стрит. — Оно является крупнейшим двусторонним торговым соглашением, подписанным обеими сторонами, и охватывает объём торговли на сумму в 668 млрд фунтов стерлингов.

Урсула фон дер Ляйен Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

С 1 января Великобритания больше не будет состоять в таможенном союзе и едином рынке с ЕС, но движение товаров между Европой и Соединённым Королевством не будет осложнено ввозными пошлинами. Соответственно, это не повлияет на цену продукции для потребителей, хотя производители могут столкнуться с дополнительными проверками на таможне.

Главным камнем преткновения на переговорах стали вылов рыбы в британских водах и правила конкуренции. Евросоюз настаивал на том, чтобы Лондон не создавал значительного конкурентного преимущества для британских производителей с помощью субсидий и прочих инструментов. В королевстве же считали, что в этом-то, собственно, и состояла цель Brexit. Судя по всему, в этом вопросе Джонсону всё-таки пришлось уступить, так как Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении соглашения по «честной конкуренции». То есть Великобритания продолжит соблюдать правила ЕС в отношении субсидий, налогов, прав рабочих и окружающей среды.

Кроме того, Лондон хотел восстановить полный суверенитет над своими территориальными водами и отменить систему квот на вылов рыбы. Проще говоря, Британия была намерена ловить в окрестностях острова столько рыбы, сколько пожелает, а доступ рыбаков из ЕС туда ограничить. Брюссель же настаивал на постепенном сокращении квот на вылов рыбы для европейцев, чтобы решение не стало шоком для индустрии. В итоге стороны сошлись на плавном уменьшении квот в течение пяти лет и пяти месяцев, хотя, по словам Джонсона, в Евросоюзе хотели растянуть этот период на 14 лет.

Именно из-за рыбы переговоры по финальным положениям сделки растянулись почти на два дня. Представители ЕС и Великобритании совещались всю ночь с 23 на 24 декабря, и пресс-конференции сторон были намечены на 8:00 по местному времени. В итоге они были проведены около 15:00. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что всё это время Джонсон и фон дер Ляйен согласовывали квоты по отдельным видам рыбы — «считали каждую селёдку», как заметил репортёр The Times.

Документ, занявший около двух тысяч страниц, теперь должен быть одобрен законодательными органами сторон до 1 января, когда истекает переходный период. И если Европарламент почти наверняка подавляющим большинством проголосует «за» соглашение, то убедить британцев в том, что эта сделка им выгодна, будет сложнее. Многие в консервативной партии считают, что Лондону пришлось пойти на слишком болезненные компромиссы. Впрочем, нынешний глава правительства давно убедился в том, что в парламенте сидят только лояльные ему консерваторы, без колебаний исключая из партии тех, кто смел ему перечить.