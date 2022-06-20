Сдавшиеся бойцы «Айдара» начали давать показания против сослуживцев

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Сдавшиеся в плен боевики нацбатальона «Айдар» дают показания против своих сослуживцев. Полученные от них сведения используются в переговорах с бойцами, заблокированными на северодонецком предприятии «Азот», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Сейчас для переговоров с боевиками [на «Азоте»] задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине, — сказал собеседник агентства.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что заблокированные на «Азоте» украинские военные выразили готовность к продолжению переговоров. При этом дипломат отметил, что ситуация для них только ухудшается.

Ранее в Нармилиции ЛНР сообщили о добровольной сдаче большого количества «айдаровцев» в плен и полной зачистке посёлка Метёлкино. Точное число сдавшихся названо не было, но при этом отмечалось, что сложили оружие не только простые бойцы, но и их командиры.