СБУ проводит обыски в 14 храмах под Харьковом

Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в 14 объектах Украинской православной церкви в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В числе обыскиваемых объектов значатся Свято-Покровский мужской монастырь, Собор Святого Благополучия, Свято-Вознесенский собор Изюмской епархии УПЦ, а также еще 11 храмов. По словам представителей СБУ, они хотят «отключить» использование объектов УПЦ в качестве центра «русского мира».

Сотрудники СБУ проводят контрразведку (безопасность) на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. <...> Мероприятия проводятся в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем состояние. Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации, эти меры проводятся для отключения использования религиозных общин в качестве центра «русского мира» и обезопасить население от провокаций и террористических актов, — говорится в сообщении СБУ.

Накануне Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольцами провела обыски в Свято-Покровском кафедральном соборе Украинской православной церкви в Борисполе в Киевской области. Разыскные мероприятия ведутся «в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб».

Ранее СБУ провела обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, где изъяла книги, в которых высказывалась пророссийская позиция. По данным СБУ, в материалах отрицалось право Украины на независимость и содержались тексты призывов о «пробуждении матушки Руси». Перед этим аналогичные следственные мероприятия провели в Ивано-Франковской епархии УПЦ, Черновцах и Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.