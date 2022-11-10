СБУ обвинила пятерых чиновников Херсона и ЛНР в коллаборационизме

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предъявила обвинения пяти чиновникам Херсонской области и Луганской Народной Республики, в частности в коллаборационизме, говорится в Telegram-канале украинского правоохранительного органа. Задержанные обвиняются в организации референдумов, выдаче российских паспортов, мобилизации и внедрении российских стандартов в систему образования.

В ходе следственно-оперативных действий задокументирована противоправная деятельность еще пяти человек из российской администраций в занятых РФ районах Херсонской и Луганской областей, — указано в сообщении СБУ.

20 сентября пресс-служба военно-гражданской администрации Харьковской области заявила, что украинские военные ищут среди жителей Купянска «коллаборантов». Людей увозят в неизвестном направлении, отметили в администрации региона.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.