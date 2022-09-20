ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев ВГА Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске украинцев, сотрудничавших с Россией

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявила, что украинские военные ищут среди жителей Купянска «коллаборантов». Людей увозят в неизвестном направлении, отметили в администрации региона, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что беженцы из Купянска рассказывают о страшных вещах, происходящих в городе после прихода ВСУ.

ВСУ активно ведет работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении, — рассказал он.

В ВГА уточнили, что под контролем российских войск остается восточная часть Купянска, отделенная от западной части города рекой Оскол.

Ранее стало известно, что глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев предупредил: Украина готовит провокации о якобы издевательствах россиян над мирными жителями в Изюме. Он отметил, что люди, которые были эвакуированы из Изюма, не подтверждают «данные» о мародерстве и издевательствах с российской стороны.