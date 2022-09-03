Украина пригрозила участникам референдума об объединении с Россией Верещук: участникам референдума об объединении с Россией будет грозить уголовное наказание

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Жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. Об этом сообщила в эфире телемарафона «Единые новости», транслирующегося по ведущим каналам страны, вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.

Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. <...> Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. <...> Если будет доказано коллаборантство или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией, — объяснила Верещук.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины могут состояться до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Член совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов 3 сентября сообщил, что избирательная комиссия Запорожской области получила образцы оборудования для проведения референдума. Были получены прозрачные ящики для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее заявлял, что в республике может пройти референдум, на котором ее жители выразят мнение по поводу вхождения в состав России. 15 июля в ЛНР принято решение о создании общественного штаба референдума. В Донецкой Народной Республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщали о планах провести референдум в первой половине сентября. Власти Херсонской области заявляли о желании войти в состав РФ путем проведения референдума, но пока не определились с его датой.