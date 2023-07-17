СБУ опубликовала стих после ночной атаки на Крымский мост

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Служба безопасности Украины отреагировала на ночную атаку на Крымский мост в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Ведомство опубликовало стихотворение собственного сочинения. В нем заявляется, что мост «пошел поспать».

«Соловейко, родной брат, Опять мост пошел „поспать“ Да раз ... два!». P.S. Музыка — народная. Слова — СБУ, — говорится в публикации.

Как заявляло «РБК-Украина» со ссылкой на источники, атака на Крымский мост стала спецоперацией военно-морских сил ВСУ и СБУ. По данным издания, объект был атакован с применением беспилотных летательных аппаратов. Источник добавил, что реализовать атаку было сложно.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», взрыв на Крымском мосту раздался в районе трех часов ночи. Спустя около получаса прогремел еще один. После этого движение по объекту было перекрыто.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщал, что произошедшее привело к гибели двоих человек. По его словам, погибли мужчина и женщина. Их дочь выжила, она находится в больнице под присмотром врачей. Telegram-канал SHOT уточнял, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.