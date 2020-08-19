СБУ опровергла информацию о причастности к задержанию 33 россиян в Минске

https://static.news.ru/photo/f640106a-e20c-11ea-a83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) назвали фейком данные о причастности к операции по задержанию 33 россиян, которых в Минске называли сотрудниками частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются фейком, — говорится в Telegram-канале СБУ.

Ранее журналисты «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в российских спецслужбах заявили, что задержание россиян в Белоруссии стало провокацией украинских спецслужб. Журналисты утверждают, что некий Сергей Петрович обзванивал бывших бойцов так называемой ЧВК Вагнера и предлагал им работу охранников на нефтяных объектах в Сирии.

Позже к переговорам подключился ещё один человек, который представлялся «менеджером по безопасности «Роснефти», что было неправдой. Россиян разбили на пять групп. Четыре группы должны были лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас, но их билеты аннулировали, при этом россияне не знали об этом. 29 июля группу российских граждан задержала белорусская «Альфа».

Журналисты считают, что СБУ хотела нанести удар по российско-белорусским отношениям, а также затронуть своей операцией «Роснефть».

NEWS.ru писал, что задержанные российские граждане были возвращены домой из Белоруссии 14 августа. Этому способствовало взаимодействие прокуратур двух стран.