Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников

Колл-центры, действующие с территории Украины, вербуют сотрудников в ряде стран, включая Чехию, Прибалтику и Польшу, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов. По его словам, компания наблюдает рост мошеннических звонков, связанных с такими центрами. Они активно набирают персонал, в том числе носителей языка. Банк также фиксирует увеличение числа звонков из Казахстана, Израиля и ряда других стран.

Преступная сеть вербовала своих сотрудников из Чехии, Латвии, Литвы и других стран и доставляла их в свои колл-центры в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве для мошенничества. Там они выполняли различные роли в преступной организации, от совершения звонков и подделки официальных документов из полиции и банков до сбора наличных денег у своих жертв, — рассказал собеседник.

Кузнецов отметил, что меры, предпринимаемые властями этих государств, являются недостаточными. По его мнению, у них нет необходимого опыта для эффективного противодействия такой деятельности.

Ранее Кузнецов заявил, что каждый день сотрудники Сбербанка выявляют тысячи аккаунтов, содержащих дипфейки известных персон. По его словам, мошенники также подделывают страницы руководителей компаний, чтобы рассылать сообщения их сотрудникам. Эта схема получила название «фейк-босс». Кузнецов подчеркнул, что выступает за более жесткие меры в отношении дипфейков. Он считает, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за создание и использование таких подделок для обмана граждан.