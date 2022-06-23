Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов для Украины и Молдавии

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Саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС, написал в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель. Накануне депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.

Евросовет только что решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии, — написал он.

Ранее первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рассчитывает на получение ее страной статуса кандидата в Европейский союз уже этим летом, а на полноценное членство в ЕС — в 2024 году. По ее словам, уже очень скоро Украине удастся выполнить все требования, которые ранее выдвинул Евросоюз, и страна будет полностью готова стать его частью.

13 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси больше, чем Киев и Кишинёв, заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз. Грузия требует такого статуса, отметил он на заседании правительства. Он добавил, что есть три претендента на вступление в ЕС — Грузия, Украина и Молдавия, но именно Тбилиси «на десять голов впереди по всем направлениям».