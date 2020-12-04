Саммит ЕС 10-11 декабря пройдёт в очном режиме

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Саммит Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии пройдёт в очном формате. Встреча глав государств и правительств стран ЕС состоится 10 и 11 декабря.

Ожидается, что на саммите обсудят меры воздействия на Турцию из-за её действий в Средиземноморье. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Саммит пройдёт в очном режиме. Это очень хорошо, поскольку на повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза и находясь в одном зале, — сказал он.

По словам Шарля Мишеля, пришло время «прекратить играть с Турцией в «кошки-мышки» и рассмотреть все средства воздействия на Анкару, которые есть у Евросоюза.

Помимо санкций против Турции, на саммите также рассмотрят переговоры по торговому соглашению с Великобританией после Brexit, а также блокировку Польшей и Венгрией бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом свыше €1 трлн и Фонда восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд, передаёт ТАСС.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что государства ЕС не ослабят экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины, писал NEWS.ru,