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Европа

Салют из военных пушек прогремел в память о принце Филиппе

14:57, 10 апреля 2021
Фото: twitter.com/BritishArmy

Залпы артиллерийских орудий прогремели в полдень в Великобритании и британской заморской территории Гибралтар в память о почившем супруге королевы Елизаветы II принце Филиппе. Он умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Они прожили в браке свыше 70 лет.

«Заговорили» и пушки на пристани Лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже, в замках Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга. Салют давали корабли ВМС островного государства: эсминец HMS Diamond и фрегат HMS Montrose, так как Филипп в годы Второй мировой войны служил во флоте.

Траурные мероприятия в королевстве проходят в закрытом режиме из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Они продлятся до погребения Филиппа, все флаги страны в это время приспустят, парламентарии наденут чёрные ленточки на рукава, мужчины — чёрные галстуки.

Новые законопроекты на фоне скорби принимать не будут, так как Елизавета II отложила все государственные дела. Отпевание Филиппа состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдёт в военном стиле. На мероприятие приедут только родственники и близкие друзья семьи. Дату похорон пока не объявили.

Rob Pinney/Global Look Press

Rob Pinney/Global Look Press

Alex Lentati/Global Look Press

Ray Tang/Global Look Press

Ray Tang/Global Look Press

Ray Tang/Global Look Press

HENRY NICHOLLS/Reuters

HENRY NICHOLLS/Reuters

HENRY NICHOLLS/Reuters

HENRY NICHOLLS/Reuters

HANNAH MCKAY/Reuters

HANNAH MCKAY/Reuters

HENRY NICHOLLS/Reuters

HENRY NICHOLLS/Reuters

HANNAH MCKAY/Reuters

Как писал NEWS.ru, ранее американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев. Байден принёс королеве Елизавете II свои соболезнования в присущем ему стиле, назвав принца Филиппа «классным парнем».

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