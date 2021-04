Салют из военных пушек прогремел в память о принце Филиппе

«Заговорили» и пушки на пристани Лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже, в замках Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга. Салют давали корабли ВМС островного государства: эсминец HMS Diamond и фрегат HMS Montrose, так как Филипп в годы Второй мировой войны служил во флоте.

Today at 1200 the military will mark the death of HRH The Duke of Edinburgh with Gun Salutes across the Nation and at sea.



See below for an explanation what our gun crews will be doing. More info at: https://t.co/XyauTc3Wzn pic.twitter.com/NACtxceH3W