Салют из военных пушек прогремел в память о принце Филиппе

https://static.news.ru/photo/08a6a698-99f9-11eb-8db6-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/BritishArmy

Залпы артиллерийских орудий прогремели в полдень в Великобритании и британской заморской территории Гибралтар в память о почившем супруге королевы Елизаветы II принце Филиппе. Он умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Они прожили в браке свыше 70 лет.

«Заговорили» и пушки на пристани Лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже, в замках Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга. Салют давали корабли ВМС островного государства: эсминец HMS Diamond и фрегат HMS Montrose, так как Филипп в годы Второй мировой войны служил во флоте.

Today at 1200 the military will mark the death of HRH The Duke of Edinburgh with Gun Salutes across the Nation and at sea.



See below for an explanation what our gun crews will be doing. More info at: https://t.co/XyauTc3Wzn pic.twitter.com/NACtxceH3W — British Army (@BritishArmy) April 10, 2021

Траурные мероприятия в королевстве проходят в закрытом режиме из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Они продлятся до погребения Филиппа, все флаги страны в это время приспустят, парламентарии наденут чёрные ленточки на рукава, мужчины — чёрные галстуки.

Новые законопроекты на фоне скорби принимать не будут, так как Елизавета II отложила все государственные дела. Отпевание Филиппа состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдёт в военном стиле. На мероприятие приедут только родственники и близкие друзья семьи. Дату похорон пока не объявили.

Rob Pinney/Global Look Press Rob Pinney/Global Look Press Alex Lentati/Global Look Press Ray Tang/Global Look Press Ray Tang/Global Look Press Ray Tang/Global Look Press HENRY NICHOLLS/Reuters HENRY NICHOLLS/Reuters HENRY NICHOLLS/Reuters HENRY NICHOLLS/Reuters HANNAH MCKAY/Reuters HANNAH MCKAY/Reuters HENRY NICHOLLS/Reuters HENRY NICHOLLS/Reuters HANNAH MCKAY/Reuters

Как писал NEWS.ru, ранее американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев. Байден принёс королеве Елизавете II свои соболезнования в присущем ему стиле, назвав принца Филиппа «классным парнем».