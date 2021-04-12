Саакашвили пообещал защитить Одессу от «Российской империи»

https://static.news.ru/photo/39340cac-9b88-11eb-b737-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили/facebook.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, заявил, что Киев не планирует введение войск в Донбасс.

Ни у кого в голове такого в Украине вообще и близко нет. Это вообще не тема для разговора. Тут вопрос в том, что да, действительно, если Россия захочет, [президент РФ Владимир] Путин захочет пробиться на Крым, взять обратно Одессу, как он считает — обратно, потому что он считает, что это такая же часть Российской империи, как и Севастополь, то вся Украина встанет, — заявил Саакашвили в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что при таком развитии событий он, «будучи одесситом», будет защищать город до конца.

Ситуация на юго-востоке Украины существенно осложнилась с наступлением 2021 года. Обе стороны конфликта рассказывают об участившихся обстрелах. 3 апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятилетнего ребёнка (позже оказалось, что мальчику было четыре года) на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Также пострадала 67-летняя женщина.

Как сообщал NEWS.ru, европейские политики обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Этот вопрос будет поднят во время неформального заседания министров иностранных дел ЕС 19 апреля.