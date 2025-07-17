Военкомат чуть на взлетел на воздух в Одессе

Военкомат чуть на взлетел на воздух в Одессе В Одессе женщину задержали за попытку подорвать военкомат у Дома Профсоюзов

В центре Одессы задержали подозреваемую в подготовке теракта, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». Правоохранительные органы арестовали женщину возле здания военкомата в районе Дома Профсоюзов на Куликовом поле. По предварительным данным, она планировала совершить взрыв.

В момент задержания в районе площади раздались звуки, похожие на выстрелы. После этого территорию оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Еще 11 июля в Одессе были зафиксированы удары по объектам ТЦК. Один из ударов пришелся по зданию территориального центра комплектования. Также в тот день в городе прозвучала серия воздушных тревог.

До этого стало известно о ликвидации подземного командного пункта ТЦК, расположенного на территории завода «Стальканат». Объект был уничтожен в результате атаки девяти беспилотников типа «Геронь». Штаб-квартира одесского центра комплектования, размещавшаяся на двух подземных уровнях переоборудованных заводских помещений, полностью разрушена — оба этажа завалены бетонными конструкциями и обломками перекрытий. Минобороны РФ эти данные не комментировало.