«С Гарри нет будущего»: Меган Маркл ищет работу отдельно от мужа Daily Star: Меган Маркл оставит принца Гарри ради сохранения карьеры

Супруга принца Гарри и американская актриса Меган Маркл будет искать работу отдельно от супруга. Советники герцогини Сассекской уверены, что ей стоит заниматься бизнесом самостоятельно, чтобы иметь возможность «сохранить свою карьеру». К этому решению

Маркл подтолкнули финансовые трудности, с которыми они с Гарри столкнулись, потеряв контракт на $25 млн со стриминговой платформой Spotify из-за низких рейтингов их подкастов, сообщает Daily Star со ссылкой на королевского биографа Тома Бауэра.

Команда Маркл заявила, что у нее «с Гарри нет будущего» и что ей нужно начать работать над своими индивидуальными проектами, а не рассматривать себя, как часть «Бренда Сассекс», сообщают источники издания.

Если Меган будет продвигать себя отдельно от мужа, у нее будет больше возможностей сохранить карьеру, — говорится в заявлении.

По словам королевского биографа Тома Бауэра, всемирная популярность Сассексов была достигнута «благодаря скандалам» и публика наблюдала за их жизнью «из-за вуайеризма», точно так же, как многие смотрят реалити-шоу «Большой Брат: Знаменитости».

Когда же скандалы закончились, королевский дуэт столкнулся с проблемами в своей карьере и теперь им очень, очень трудно поддерживать репутацию своего бренда. Им постоянно приходится защищаться, и они хватаются за возможности, которых больше не существует, — подчеркнул Бауэр.

Сообщается, что Меган может начать писать книги, делать интервью с известными личностями или снова пойти работать в кино.

Ранее стало известно, то Маркл может сыграть главную роль в сиквеле фильма «Телохранитель». Продюсер и режиссер картины Кевин Костнер предложил герцогине Сассекской принять участие в съемках. По информации издания, изначально Костнер приглашал на роль в сиквеле принцессу Диану, но проект сорвался из-за ее гибели в 1997 году. Спустя 26 лет написанный для Дианы сценарий могут адаптировать под Маркл.