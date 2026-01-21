Рычите как львы — сдохните как собаки: как глава МВФ унизила украинцев

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала Киев отменить субсидии на электроэнергию и отопление, а также посоветовала украинцам рычать по утрам, чтобы поднять уверенность в себе. Она выступила с таким предложением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Что имела в виду Георгиева, как на самом деле относятся к украинцам в Европе — в материале NEWS.ru.

Почему глава МВФ Георгиева призвала украинцев рычать по утрам

Директор-распорядитель МВФ Георгиева призвала украинцев рычать по утрам, чтобы стать «львами».

«Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. Я говорю вам из собственного болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее день за днем, если вы оставите в стороне внутренние споры и навсегда похороните коррупцию, то добьетесь успеха», — отметила она.

Глава МВФ сделала это заявление на пленарной сессии «Украина: на передовой будущего», организованной Фондом Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Она призвала Киев отказаться от субсидий на ЖКХ.

«До сих пор субсидируются электроэнергия и отопление… Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть с точки зрения фискального положения над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать», — сказала Георгиева.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о расширении финансирования страны. Взамен от Киева потребовали принять бюджет со стратегией реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов.

Почему глава МВФ унизила украинцев

Это форменное издевательство главы МВФ, заявил координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков.

Кристалина Георгиева Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

«Ее комментарий говорит о том, что на самом деле Международный валютный фонд или какие-либо структуры в Европе не волнуют никакие проблемы населения Украины. Они относятся к стране как к расходному материалу, донору и крайне невысокого мнения об интеллектуальных способностях украинцев», — сказал он NEWS.ru.

По словам Вилкова, предложение Георгиевой напоминает печально известные тренинги личностного роста и другие псевдопсихологические активности в интернете, нацеленные на единственную задачу — относительно законный отъем денег у населения. Это и предлагает МВФ: украинцы должны ограничить социальные программы, программы развития и отказаться от любого будущего, чтобы выплатить фонду деньги.

«Это выглядит особенно цинично на фоне недавних ударов ВС РФ по украинской энергетике. В результате политики киевского режима люди сидят в столице и других крупных городах страны без электричества и отопления, цены на которые предлагает повысить чиновница из МВФ», — сказал Вилков.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что Георгиева работает на поджигателей украинского конфликта.

«Она родилась в Болгарии, где получила первое экономическое образование. Но последние 30 лет ее жизнь тесно связана с глобалистскими западными институтами вроде Всемирного банка и МВФ. Проще говоря, Георгиева давно работает на тех, кто был главным поджигателем войны на Украине», — сказал политик.

По его словам, не стоит удивляться тому, что глава МВФ выступает с «дикими предложениями», воспринимая украинцев как животных.

«Она считает свои слова удачной шуткой или достойным сравнением. Но то, как Запад воспринимает жителей Украины, мы хорошо видим все последние годы. Их жизнями должно быть оплачено благополучие таких, как Георгиева. Скотское отношение», — подчеркнул Миронов.

Киев, Украина. Люди стоят в очереди на остановке общественного транспорта возле станции метро «Черниговская» Фото: Global Look Press

Что стоит за словами главы МВФ об Украине, при чем тут конфликт с Россией

Следует серьезно относиться к словам Георгиевой, считает политолог Александр Собянин.

«Обратите внимание, что подобные оценки чаще всего допускают выходцы из стран Варшавского договора и бывшего СССР. Они просто говорят в открытую то, что на уме у политиков Западной Европы, на которых равняются. Десятилетия культуры, государственного управления и чиновничества заставляют западных европейцев, будучи циничными, говорить успокоительные слова более вежливо», — сказал Собянин NEWS.ru. По его словам, глава МВФ показала истинное отношение к восточным славянам.

«На Западе относятся к русским, украинцам и белорусам как к недочеловекам, людям низшего цивилизационного класса. При этом они боятся русских, а украинцев презирают», — отметил Собянин.

На Западе относятся к украинцам хуже всего из-за того, что после 2022 года европейцы могли сравнить бытовое поведение этнических русских и украинцев в Европе.

«В соцсетях сотни тысяч примеров, как украинцы безобразно ведут себя в Европе. Их презирают за бескультурье, грязь, нежелание работать и сидение на социальных выплатах. Отношение к народу проецируется на отношение к государству Украина. Но они считают политику в отношении Киева верной, потому что было решение Европы о походе на восток против России. Они платят своими деньгами и украинской кровью за войну против русских», — пояснил Собянин.

Фото: Global Look Press

Схожего мнения придерживается бывший сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Для Запада украинцы — расходный материал, их не считают полноценными людьми. Они нужны Европе только для одного — чтобы воевали с Россией и решали ее проблемы. Им все глубоко безразлично, для них украинцы не люди», — сказал Цеков.

