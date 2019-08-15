https://static.news.ru/photo/f16fbe90-bf81-11e9-9861-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: Адміністрація Президента України/wikimedia.org

Первый пакет инициатив украинского лидера Владимира Зеленского о реинтеграции Донбасса будет подготовлен до 2020 года. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, документацию разрабатывает рабочая группа, которая входит в состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Она состоит большей частью из представителей общественных организаций, которые не имеют опыта постконфликтного урегулирования политических ситуаций.

Поэтому, уточнил Рябошапка, члены рабочей группы будут ориентироваться на международную практику.

Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который регулярно пересматривался бы, — написал глава президентской администрации в Facebook .

Помимо этого, власти Украины подготовят концепцию переходного правосудия в Крыму и Донбассе. Как писал News.ru, одним из приоритетов Рябошапка назвал ратификацию Римского статута, которым был учреждён Международный уголовный суд. Киев подписал документ «почти 20 лет назад».