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03 августа 2025 в 16:42

«Русские промолчат»: эксперт раскрыл реакцию Трампа на одно решение Путина

Bild: если Путин проигнорирует ультиматум Трампа, ничего не произойдет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российскому президенту Владимиру Путину следует игнорировать ультиматум американского коллеги Дональда Трампа, передает Bild со ссылкой на военного эксперта Томаса Тайнера. По его словам, последствия угроз хозяина Белого дома по истечении времени будут «целиком зависеть от реакции Москвы».

Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит, — отметил эксперт.

По его мнению, среди последствий возможны новые санкции и поставки дополнительного оружия ВСУ. Эксперт также объяснил, что путь к завершению конфликта всего один. Тайнер отметил, что ультиматум Путину можно ставить лишь при падении экономики РФ.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Президент США отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

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