Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил премьер-министра страны Лудовика Орбана заново сформировать правительство.
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Я решил попросить Орбана сформировать новое правительство, — сообщил президент.
Накануне парламент выразил Орбану вотум недоверия. За отставку правительства проголосовал 261 член парламента, при том, что необходимое число голосов — 233.
В ноябре 2019 года NEWS.ru писал о том, что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Он является кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).
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