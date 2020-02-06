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Около 130 человек оказались заблокированы в шахте Гарпенберг на севере Швеции.

Об этом сообщает издание Aftobladet со ссылкой на владельца шахты компанию Boliden. По её данным, причиной послужил пожар на глубине 852 метра под землей. Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники...