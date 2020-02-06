Клаус Йоханнис Клаус Йоханнис Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил премьер-министра страны Лудовика Орбана заново сформировать правительство.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Я решил попросить Орбана сформировать новое правительство, — сообщил президент.

Накануне парламент выразил Орбану вотум недоверия. За отставку правительства проголосовал 261 член парламента, при том, что необходимое число голосов — 233.

В ноябре 2019 года NEWS.ru писал о том, что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Он является кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).

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