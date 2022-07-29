Рост инфляции во Франции обновил рекорд INSEE: инфляция во Франции выросла на 6,8% в июле

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В июле текущего года потребительские цены во Франции возросли на 6,8% в годовом выражении, показали предварительные данные Национального статистического управления Insee. Инфляция стала рекордной за все время расчета показателя.

Отмечается, что показатель рассчитывался по гармонизированным со стандартами Европейского союза ценам.

По данным Trading Economics, аналитики прогнозировали немного меньший рост инфляции — в среднем 6,7%. В июне показатель составил 6,5%. Основное давление на инфляцию, как рассказывают эксперты, оказало повышение цен на энергоносители (+28,7%) и продукты питания (+6,7%), а также выросшая стоимость услуг (+3,9%).

Ранее издание Die Welt написало, что экономическая модель Германии качнулась в сторону катастрофы. Привычные методы борьбы с инфляцией уже не действуют, большими проблемами грозит уменьшение поставок российского газа.

Высокая инфляция стала причиной и недовольства жителей Польши. Большинство поляков оказались недовольны нынешним курсом своего правительства, об этом свидетельствует июльский опрос Центра изучения общественного мнения Польши. Основным фактором остается общее положение дел в экономике страны.