https://static.news.ru/photo/154dfe4c-bec1-11e9-b052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский ВВП во втором квартале 2019 года показал рост в 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этот показатель стал самым высоким за последние 2,5 года.

По сравнению с первым кварталом текущего года рост составил 1,6%, что также является пиковым результатом. Кроме того, было отмечено увеличение торгового экспорта на 5,2%, до $24,5 млрд, сообщается на сайте украинского кабмина.

Ранее News.ru писал, что переговорную группу по продлению транзита российского газа через территорию Украины планируется создать после формирования нового кабинета министров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.