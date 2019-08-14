Украинский ВВП во втором квартале 2019 года показал рост в 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Этот показатель стал самым высоким за последние 2,5 года.
По сравнению с первым кварталом текущего года рост составил 1,6%, что также является пиковым результатом. Кроме того, было отмечено увеличение торгового экспорта на 5,2%, до $24,5 млрд, сообщается на
Ранее News.ru писал, что переговорную группу по продлению транзита российского газа через территорию Украины планируется создать после формирования нового кабинета министров. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.