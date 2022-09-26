Россияне с шенгеном больше не попадут в Польшу по воздуху и морем Россияне с шенгеном больше не попадут в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска

Фото: Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Запрет въезда для россиян с шенгенскими визами в Польшу вступил в силу 26 сентября. Речь идет о воздушных и морских пунктах пропуска, сообщает РИА Новости.

Для польских пограничников под запрет попали и обладатели шенгенских виз, которые выдавались третьими странами.

Распоряжение об ужесточении ограничений на въезд для граждан России на прошлой неделе подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. Свое решение он назвал результатом общих договоренностей Варшавы, Риги, Вильнюса и Таллина.

Ранее стало известно, что Венгрия не планирует ограничивать выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он отметил, что у Венгрии остаются механизмы выдачи виз гражданам странам, к которыми нет упрощенного визового режима.