Россиянам смягчили запрет на ввоз личных вещей в Евросоюз

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Гражданам России смягчили запрет на ввоз личных вещей в Евросоюз, соответствующее решение приняла Еврокомиссия. Странам — членам ЕС необходимо сосредоточиться на исполнении положений о запрете на ввоз автомобилей с регистрацией в РФ, говорится в разъяснениях ЕК.

Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже, не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза, — сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что санкции Евросоюза, в том числе запрет на ввоз смартфонов и личных автомобилей для россиян, всегда были направлены против всех граждан РФ. По его словам, России необходимо ввести зеркальные меры в ответ на эти разъяснения.