Россиянам придется платить €80 за визу на Кипр c 1 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Кипра с 1 декабря вводят визовый сбор в размере €80 за однократные и многократные визы для россиян, сообщает РИА Новости. Для детей от шести до 12 лет виза будет стоить €40. Ранее граждане России могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на Кипр в туристических целях.

Данное решение Совет министров республики принял, чтобы привести визовые сборы на Кипре в соответствие с визовыми сборами других стран — членов Шенгенской зоны.

Ранее краткосрочная виза для въезда на Кипр на срок до 90 дней категории C стоила €20, многократная виза до пяти лет — €60. В сентябре Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, после чего все страны блока сразу повысили сумму визового сбора.

Ранее на сайте VisaMetric сообщалось, что для получения немецкой визы россияне теперь должны подавать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Желающему попасть в Германию гражданину РФ необходимо будет подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что местные власти приняли решение с 25 октября не пускать в страну граждан России с туристическими шенгенскими визами. Россияне уже не могут посещать Чехию с целью участия в мероприятиях культуры и спорта. Липавский добавил, что запрет на въезд касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.