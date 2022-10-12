Чехия запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими турвизами Чехия с 25 октября запретит въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами.

Власти Чехи приняли решение с 25 октября не пускать в страну граждан России с туристическими шенгенскими визами, заявил глава МИД страны Ян Липавский.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки может ввести полный запрет на въезд россиян и такая работа уже началась. Он пояснил, что государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».