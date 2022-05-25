Россияне смогут легче доехать в Абхазию В Госдуме допустили ликвидацию пункта пропуска на границе с Абхазией

Фото pixabay

Пограничный пункт пропуска на границе России и Абхазии в Псоу может быть ликвидирован, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает РИА Новости. По его словам, расширение или модернизация погранперехода не позволят быстро решить проблему: в курортный сезон у границы всё равно выстраиваются большие очереди.

Речь шла о переходе в Псоу, на границе Абхазии с Российской Федерацией, в связи с тем, что проблема, которая допускается из года в год, никак не решается. <...> Поставили вопросы, и гораздо более серьезные, чтобы ликвидировать этот переход, — сообщил Калашников.

По словам председателя, вопросом займётся специально созданная рабочая группа, а ликвидация может пройти «по белоруcскому опыту». Также Калашников сообщил, что на заседании комитета говорили о состоянии русского языка в Абхазии и инвестиционном климате, поскольку в регионе в течение долгого времени не решается проблема регистрации там недвижимоcти.

Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения, подписав договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2014 году страны заключили межгосударственный договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Отметим, что законодательство Абхазии предусматривает двойное гражданство только с РФ.

Ранее МИД Абхазии заявил о намерениях подписать с Россией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ поможет упростить ряд миграционных вопросов для граждан закавказской республики.