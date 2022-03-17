Абхазцам облегчат получение российского гражданства

МИД Абхазии заявил о намерениях подписать с Россией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ поможет упростить ряд миграционных вопросов для граждан закавказской республики.

Проектом соглашения предполагается, что РФ предоставляет гражданам Абхазии право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Вместе с правами на соцобеспечение, образование и медобслуживание у жителей закавказской республики появятся и обязанности. Одна из них касается воинской службы. Согласно документу, лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, будут проходить её на территории страны, где они постоянно проживают на момент призыва.

Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения, подписав договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2014 году страны заключили межгосударственный договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Отметим, что законодательство Абхазии предусматривает двойное гражданство только с РФ.

Ранее Абхазия признала независимость и суверенитет донбасских республик ЛНР и ДНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания. В обращении к соотечественникам президент Абхазии заявил, что республика внимательно следит за происходящим на Украине, в частности за ситуацией вокруг Донбасса.